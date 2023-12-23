В Херсоне прогремели взрывы
23 декабря 202310:30
О взрывах в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне сообщает издание «СТРАНА.ua». Сообщение опубликовано в Telegram.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru