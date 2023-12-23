В Херсоне прогремели взрывы

О взрывах в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне сообщает издание «СТРАНА.ua». Сообщение опубликовано в Telegram.

Сальдо: силы ПВО сбили выпущенную в сторону Крымского моста ракету ATACMS

«Власти Херсона сообщают о взрывах в городе», — указано в тексте.

Об обстоятельствах происшедшего ничего не сообщается, отмечает RT.

Ранее украинская сторона нанесла удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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ФОТО: РИА Новости
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