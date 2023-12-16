ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

По его словам, в результате украинской атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил Сальдо.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

