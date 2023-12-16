ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

Украинская сторона нанесла удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт

По его словам, в результате украинской атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил Сальдо.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьВСУХерсонУкраина

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