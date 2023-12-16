ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области
16 декабря 202318:30
Украинская сторона нанесла удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, в результате украинской атаки погибли два человека, еще двое пострадали.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил Сальдо.
Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области
- СМИ: Больше 70 школ в Брянске могут остаться без охраны на ближайшие два месяца
- Третьяковская галерея откроет филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году
- Без порно? Психолог раскрыла особенности влияния секс-контента на мужчин и детей
- Подозреваемого в драке с полицией около рынка «Садовод» в Москве отправили в СИЗО
- Илон Маск: Нет доказательств существования инопланетян
- «Его любили за музыку». Политики и музыканты подчеркнули вклад Егора Летова в панк-рок
- Снаряд ВСУ ранил одного человека и убил 12 коров в белгородском поселке Красное
- СМИ: Украинский депутат-подрывник пришёл в себя в больнице
- Новым эмиром Кувейта стал 83-летний шейх Мишаал
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru