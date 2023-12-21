Сальдо: силы ПВО сбили выпущенную в сторону Крымского моста ракету ATACMS
Российская система противовоздушной обороны сбила ракету ATACMS, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону Крымского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», - отметил глава региона.
Ранее Министерство обороны России заявило о попытке ракетной атаки по объектам на территории РФ. Ракету сбили над акваторией Азовского моря.
Сальдо 15 декабря сообщил о сильном ракетном обстреле Генического округа Херсонской области. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 объектов, передает «Радиоточка НСН».
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