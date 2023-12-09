В Херсоне пострадал от налетов инфраструктурный объект

В Херсоне, на подконтрольной Украине территории, получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале глава областной военной администрации, назначенный Киевом, Александр Прокудин 9 декабря, в субботу.

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По его словам, «здание объекта критической инфраструктуры» получило повреждения после ночных ударов.

О каком именно объекте идет речь, Прокудин не сообщил.

В Минобороны России информацию не комментировали, отмечают «Известия».

Ранее власти Украины приказали бросать раненных бойцов ВСУ на левом берегу Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныУкраинаАвиаударХерсон

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