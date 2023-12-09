В Херсоне пострадал от налетов инфраструктурный объект
В Херсоне, на подконтрольной Украине территории, получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале глава областной военной администрации, назначенный Киевом, Александр Прокудин 9 декабря, в субботу.
По его словам, «здание объекта критической инфраструктуры» получило повреждения после ночных ударов.
О каком именно объекте идет речь, Прокудин не сообщил.
В Минобороны России информацию не комментировали, отмечают «Известия».
Ранее власти Украины приказали бросать раненных бойцов ВСУ на левом берегу Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Херсоне пострадал от налетов инфраструктурный объект
- Генеральный директор Эрмитажа высказался против формулировки о «возвращении» ценностей РПЦ
- Россияне выбирают Таиланд для новогодних путешествий
- Работа мечты: Россиянам рассказали о поиске вакансии и гендерных запросах
- В Азербайджане заявили о планах вернуть более 140 тысяч человек в Карабах
- Памятник Щорсу демонтируют в Киеве
- СМИ: В Газе погибли более 60 спортивных деятелей
- МЧС: На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе
- Яйца дорожают, инфляция растет: В России борются с ростом цен на продукты
- КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru