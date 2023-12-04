Российские военные начали применять аэролодку Alligator в зоне спецоперации на Днепре
Российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации России на Украине, начали применять на Днепре аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя одноименной компании-разработчика Вячеслава Кочеева.
Образец Alligator экспонировался на выставке «Вездеходер-2023», состоявшейся с 1 по 3 декабря в Москве. Изначально планировалось, что аэролодка будет предназначена для любителей активного отдыха. Кочеев отметил, что российские военные, находящиеся близ Херсона, положительно отзывались об Alligator.
Он добавил, что компания отправляла лодки Alligator в зону спецоперации для доставки амуниции, раненых и так далее. Кощеев отметил, что жесткая носовая платформа аэролодки позволяет размещать на ней грузы и оборудование.
По словам собеседника агентства, сейчас предприятие выпускает аэролодки длиной 5,9-7,5 метра и грузоподъемностью от 550 до 1500 кг. Их максимальная скорость в зависимость от нагрузки — 80-140 км/ч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru