Российские военные начали применять аэролодку Alligator в зоне спецоперации на Днепре

Образец Alligator экспонировался на выставке «Вездеходер-2023», состоявшейся с 1 по 3 декабря в Москве. Изначально планировалось, что аэролодка будет предназначена для любителей активного отдыха. Кочеев отметил, что российские военные, находящиеся близ Херсона, положительно отзывались об Alligator.

Он добавил, что компания отправляла лодки Alligator в зону спецоперации для доставки амуниции, раненых и так далее. Кощеев отметил, что жесткая носовая платформа аэролодки позволяет размещать на ней грузы и оборудование.

По словам собеседника агентства, сейчас предприятие выпускает аэролодки длиной 5,9-7,5 метра и грузоподъемностью от 550 до 1500 кг. Их максимальная скорость в зависимость от нагрузки — 80-140 км/ч.

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