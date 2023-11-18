Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области

По его словам, военные ВСУ, которых отправляют на левый берег в район Крынок, обречены на гибель.



Он также рассказал, что наемники из заградотрядов на правом берегу Днепра открывают огонь по эвакуированных с левого берега.

Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась, передает «Радиоточка НСН».

