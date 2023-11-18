Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области

Власти Украины приказали бросать раненных бойцов ВСУ на левом берегу Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что украинским войскам устроили «огненный ад» в Крынках

По его словам, военные ВСУ, которых отправляют на левый берег в район Крынок, обречены на гибель.

Он также рассказал, что наемники из заградотрядов на правом берегу Днепра открывают огонь по эвакуированных с левого берега.

Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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