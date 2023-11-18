Сальдо: Власти Украины приказали не забирать раненных бойцов на левом берегу Херсонской области
18 ноября 202318:02
Власти Украины приказали бросать раненных бойцов ВСУ на левом берегу Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, военные ВСУ, которых отправляют на левый берег в район Крынок, обречены на гибель.
Он также рассказал, что наемники из заградотрядов на правом берегу Днепра открывают огонь по эвакуированных с левого берега.
Ранее Сальдо заявил, что попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра провалилась, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru