Эстония временно закроет пешеходный переход через границу с Россией

Эстония с 30 апреля по 2 мая приостановит работу пограничного пункта «Нарва-1» для пешеходов, сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).

Ограничение затронет переход через границу в направлении российского пункта «Ивангород».

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ФТС рекомендует учитывать эти изменения при планировании поездок и использовать альтернативные маршруты.

Ведомство уточнило, что пересечь российско-эстонскую границу можно через пункты «Куничина Гора» и «Шумилкино», находящиеся в регионе деятельности Псковской таможни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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