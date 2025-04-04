Эстония временно закроет пешеходный переход через границу с Россией
4 апреля 202520:43
Эстония с 30 апреля по 2 мая приостановит работу пограничного пункта «Нарва-1» для пешеходов, сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС).
Ограничение затронет переход через границу в направлении российского пункта «Ивангород».
ФТС рекомендует учитывать эти изменения при планировании поездок и использовать альтернативные маршруты.
Ведомство уточнило, что пересечь российско-эстонскую границу можно через пункты «Куничина Гора» и «Шумилкино», находящиеся в регионе деятельности Псковской таможни, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru