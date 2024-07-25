В Харьковской области украинские военные открыли огонь друг по другу

В военном подразделении Вооруженных сил Украины в Харьковской области произошла перестрелка, сообщает Ura.ru.

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Она стала результатом «межличностного конфликта» среди военнослужащих. Погибли три человека, и еще четверо были ранены.

Раненые находятся в тяжелом состоянии. На месте работают специалисты военной службы правопорядка и представители правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Киев пытается скрыть вспышку холеры в рядах ВСУ в Херсоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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