Киев пытается скрыть вспышку холеры в рядах ВСУ в Херсоне

Власти Украины стараются утаить от общественности ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука.

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По его словам, заболевание продолжает убивать украинских военнослужащих. Киев предпочитает делать вид, что ничего не происходит. При этом на правобережье от холеры умерло еще как минимум два человека, указал Филипчук.

Причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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