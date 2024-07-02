По его словам, заболевание продолжает убивать украинских военнослужащих. Киев предпочитает делать вид, что ничего не происходит. При этом на правобережье от холеры умерло еще как минимум два человека, указал Филипчук.

Причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра стали наводнение, произошедшее после подрыва со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, и игнорирование украинскими властями санитарных норм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

