В Харьковской области слышны взрывы

Сообщается о взрывах в Харьковской области Украины. Такие данные предоставил украинский телеканал ТСН.

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О подробностях инцидента не сообщается.

В соответствии с официальным ресурсом по оповещению граждан, в 10:49 по местному времени (11:49 мск) в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Ранее, 2 ноября, в украинском Харькове вечером прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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