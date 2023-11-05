В Харьковской области слышны взрывы
5 ноября 202312:46
Сообщается о взрывах в Харьковской области Украины. Такие данные предоставил украинский телеканал ТСН.
О подробностях инцидента не сообщается.
В соответствии с официальным ресурсом по оповещению граждан, в 10:49 по местному времени (11:49 мск) в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Ранее, 2 ноября, в украинском Харькове вечером прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru