Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В украинском Харькове вечером 2 ноября прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

СМИ: в районе Гостомеля Киевской области прогремели взрывы

Подробности инцидента не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль с активистами Центра помощи «Единой России», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывХарьковУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры