Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
2 ноября 202323:42
В украинском Харькове вечером 2 ноября прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».
Подробности инцидента не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также сигнал прозвучал в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль с активистами Центра помощи «Единой России», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru