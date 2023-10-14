Беспилотник атаковал автомобиль с активистами ЕР в Харьковской области
14 октября 202318:37
Служебный автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами Центра помощи «Единой России» попал под удар беспилотника ВСУ, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
В администрации отметили, что ЧП произошло в ходе выполнения гуманитарной миссии.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru