Беспилотник атаковал автомобиль с активистами ЕР в Харьковской области

Служебный автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами Центра помощи «Единой России» попал под удар беспилотника ВСУ, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации отметили, что ЧП произошло в ходе выполнения гуманитарной миссии.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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