В Харьковской области началась принудительная эвакуация жителей 10 населенных пунктов
В Харьковской области объявлена принудительной эвакуации взрослого населения из десяти населенных пунктов в Боровской общине Изюмского района. Об этом заявил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, для размещения эвакуированных жителей подготовлены две тысячи коек.
Людей будут вывозить в поселок Боровая, села Новоплатоновка, Шейковка, Подлыман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малеевка и Пески-Радьковские, говорится в сообщении пресс-службы военной администрации. На данный момент в общежитиях размещено уже больше 1 тысячи человек.
Минобороны РФ сообщили сегодня, что российская армия заняла село Колесниковка в Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru