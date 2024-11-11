В Харьковской области началась принудительная эвакуация жителей 10 населенных пунктов

В Харьковской области объявлена принудительной эвакуации взрослого населения из десяти населенных пунктов в Боровской общине Изюмского района. Об этом заявил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, для размещения эвакуированных жителей подготовлены две тысячи коек.

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Людей будут вывозить в поселок Боровая, села Новоплатоновка, Шейковка, Подлыман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малеевка и Пески-Радьковские, говорится в сообщении пресс-службы военной администрации. На данный момент в общежитиях размещено уже больше 1 тысячи человек.

Минобороны РФ сообщили сегодня, что российская армия заняла село Колесниковка в Харьковской области.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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