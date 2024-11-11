В Харьковской области началась принудительная эвакуация жителей 10 населенных пунктов

Людей будут вывозить в поселок Боровая, села Новоплатоновка, Шейковка, Подлыман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малеевка и Пески-Радьковские, говорится в сообщении пресс-службы военной администрации. На данный момент в общежитиях размещено уже больше 1 тысячи человек.

Минобороны РФ сообщили сегодня, что российская армия заняла село Колесниковка в Харьковской области.



