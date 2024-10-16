«Путь к Харькову»: Российские силы начали окружение «стратегического» Купянска

«Я вижу по карте, что наше командование не решилось в лобовую атаку идти на Купянск, начинается полуобхват населенного пункта, окружение. Идут активные действия в районе Петропавловки и Ковшаровки. Купянск – это важный стратегический узел для противника, ВСУ используют его для снабжения своей группировки на обширном участке. Для нас этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Для нас Купянск – это форпост по освобождению Харькова, здесь ВСУ создали серьезную группировку. Они пытаются сдержать наше наступление. Штурм Купянска сейчас нецелесообразен, наше командование принимает грамотное решение и вынуждает противника покинуть населенный пункт», - рассказал он.

Также Марочко назвал ближайшие направления, где сегодня ведутся активные боевые действия.

«Сейчас идут очень активные боевые действия на северо-западе от Сватово, на сватово-купянском направлении. Если говорим про кременской участок, здесь активные боевые действия в районе Макеевки и дальше. Кременная – это довольно активный участок сегодня. Сейчас также идут освободительные действия по направлению Северска – это тоже сильно отражается на жителях ЛНР. В ответ ВСУ бьют по Лисичанску, но инициатива полностью на нашей стороне. Динамика очень позитивная», - заключил собеседник НСН.

Россия добивается успехов на купянском направлении в Харьковской области, однако брать сам Купянск нет никакого смысла, объяснил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко «Радиоточке НСН».

