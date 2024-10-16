«Путь к Харькову»: Российские силы начали окружение «стратегического» Купянска
Андрей Марочко заявил НСН, что лобовая атака на Купянск лишена смысла.
Окружение Купянска – это путь к освобождению Харькова для российских сил, но брать населенный пункт штурмом нет смысла, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
По официальным сообщениям Минобороны РФ и сводкам военкоров очевидно, что ВС РФ продвигаются и в Донбассе, и на запорожском участке фронта. А в Харьковской области власти объявили обязательную эвакуацию из важного населенного пункта Купянск, который российские войска оставили в сентябре 2022 года. Марочко раскрыл перспективы освобождения Купянска.
«Я вижу по карте, что наше командование не решилось в лобовую атаку идти на Купянск, начинается полуобхват населенного пункта, окружение. Идут активные действия в районе Петропавловки и Ковшаровки. Купянск – это важный стратегический узел для противника, ВСУ используют его для снабжения своей группировки на обширном участке. Для нас этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Для нас Купянск – это форпост по освобождению Харькова, здесь ВСУ создали серьезную группировку. Они пытаются сдержать наше наступление. Штурм Купянска сейчас нецелесообразен, наше командование принимает грамотное решение и вынуждает противника покинуть населенный пункт», - рассказал он.
Также Марочко назвал ближайшие направления, где сегодня ведутся активные боевые действия.
«Сейчас идут очень активные боевые действия на северо-западе от Сватово, на сватово-купянском направлении. Если говорим про кременской участок, здесь активные боевые действия в районе Макеевки и дальше. Кременная – это довольно активный участок сегодня. Сейчас также идут освободительные действия по направлению Северска – это тоже сильно отражается на жителях ЛНР. В ответ ВСУ бьют по Лисичанску, но инициатива полностью на нашей стороне. Динамика очень позитивная», - заключил собеседник НСН.
Россия добивается успехов на купянском направлении в Харьковской области, однако брать сам Купянск нет никакого смысла, объяснил ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко «Радиоточке НСН».
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