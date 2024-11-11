ВС России освободили Колесниковку в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили село Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

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Отмечается, что село взяла под контроль группировка войск «Запад».

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Колесниковка», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что на харьковском направлении под удар армии России попали семь бригад ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХарьковСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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