В Харькове встало метро, в отдельных районах нет света

В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах города нет света.

Ранее в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в центре украинской столицы. Он уточнил, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева. В украинской столице работала система ПВО, жителей просили оставаться в укрытиях.