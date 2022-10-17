В Харькове встало метро, в отдельных районах нет света

В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах города нет света.

Ранее в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в центре украинской столицы. Он уточнил, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева. В украинской столице работала система ПВО, жителей просили оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена в регионах Украины

Позднее военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале, что удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры города.

Воздушная тревога утром в понедельник была объявлена также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по критической инфраструктуре, передает RT.

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
ТЕГИ:МетроРакетыХарьков
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