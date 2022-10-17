В Харькове встало метро, в отдельных районах нет света
В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах города нет света.
Ранее в понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в центре украинской столицы. Он уточнил, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева. В украинской столице работала система ПВО, жителей просили оставаться в укрытиях.
Позднее военная администрация Киева сообщила в Telegram-канале, что удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры города.
Воздушная тревога утром в понедельник была объявлена также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по критической инфраструктуре, передает RT.
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