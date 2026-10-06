Группа «Пневмослон» представила новый альбом
Группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры».
Пластинка состоит из десяти композиций — их выбрали из внушительной подборки: всего за несколько лет музыканты накопили свыше 30 замыслов.
Альбом не строится вокруг единой концепции, но у всех треков есть общая черта: стремление взглянуть на обыденные вещи под непривычным углом. Звучание пластинки — это смелые музыкальные эксперименты: в нём переплетаются разные стили. Так, в треках можно услышать сочетание панка с acid‑синтами, drum & bass соседствует со ска‑панком, а рок — с hardstyle, hardcore и uptempo.
Ранее вокалистка панк-группы «Пневмослон» Ася Зелёная рассказала НСН, что ее сольный проект «астра» — очень эмпатичная и нежная рок-группа.
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