Группа «Пневмослон» представила новый альбом

Пластинка состоит из десяти композиций — их выбрали из внушительной подборки: всего за несколько лет музыканты накопили свыше 30 замыслов.

Альбом не строится вокруг единой концепции, но у всех треков есть общая черта: стремление взглянуть на обыденные вещи под непривычным углом. Звучание пластинки — это смелые музыкальные эксперименты: в нём переплетаются разные стили. Так, в треках можно услышать сочетание панка с acid‑синтами, drum & bass соседствует со ска‑панком, а рок — с hardstyle, hardcore и uptempo.

Ранее вокалистка панк-группы «Пневмослон» Ася Зелёная рассказала НСН, что ее сольный проект «астра» — очень эмпатичная и нежная рок-группа.

