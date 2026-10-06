Миллионы пользователей: Кого затронет двукратный рост цен на услуги связи

Денис Кусков заявил НСН, что совсем маленькие игроки зачастую работали в теневой зоне, но люди платили меньше денег за услуги связи. 

Небольшие операторы связи уходят с рынка, их заменят более крупные компании, но клиентам в таком случае придется платить в два раза больше, заявил НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Количество операторов связи в России за год уменьшилось на 17% до немногим более 7 тыс., одновременно сокращается и количество действующих лицензий. В Роскомнадзоре объясняют, что прекращение действий лицензий в большинстве случаев связано с тем, что компании не оказывают по ним услуги связи, пишет «Коммерсант». Кусков объяснил, к чему это приведет.

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«Уменьшение конкуренции – это не самый лучший вариант, но в регионах и даже больших городах есть компании, которые обслуживают один район, десять домов, они не могут выполнять законодательные аспекты, которые сейчас появляются. Речь идет о стоимости лицензии, о новых правилах в рамках безопасности хранения данных и так далее. Изменение принципа лицензирования может затронуть до четырех-пяти миллионов пользователей в России. Для них необходимо обеспечить беспрепятственный выход в интернет, обеспечить приход туда федеральных игроков. Совсем маленькие игроки зачастую работали в теневой зоне, осуществляли незаконную деятельность по факту, хотя люди и платили меньше денег. Если придут крупные игроки, они все будет делать официально, но и цены вырастут. Конечно, важно, чтобы работа шла в рамках закона. По всей России цены вырастают на 10-12% за год, а в таких регионах может быть двукратный рост», — предупредил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что исчезновение с рынка небольших сотовых операторов приведет к росту цен на услуги, а какие-то населенные пункты могут остаться без связи вообще.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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