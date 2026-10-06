Небольшие операторы связи уходят с рынка, их заменят более крупные компании, но клиентам в таком случае придется платить в два раза больше, заявил НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Количество операторов связи в России за год уменьшилось на 17% до немногим более 7 тыс., одновременно сокращается и количество действующих лицензий. В Роскомнадзоре объясняют, что прекращение действий лицензий в большинстве случаев связано с тем, что компании не оказывают по ним услуги связи, пишет «Коммерсант». Кусков объяснил, к чему это приведет.