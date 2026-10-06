Эксперт опроверг, что пакет мер «Антифрод 3.0» нужен для борьбы с VPN

В новом пакете «Антифрод 3.0», вынесенном Минцифры на общественное обсуждение, выделено три крупных блока. Первый регулирует оборот SIM-карт, второй касается персональных данных, в том числе единой платформы согласий на портале «Госуслуги», третий — хостинга и связи, в нем предусмотрены проверка клиентов хостинг-провайдеров в реестре Роскомнадзора и отключение серверов по запросу силовиков. По словам Бедерова, VPN в этой логике — один из элементов инфраструктуры, который хотят поставить под контроль.

«Важная деталь в том, что корпоративные VPN, используемые компаниями и госорганами для рабочих задач, под эти ограничения автоматически не попадают — для них правительство по согласованию с ФСБ установит отдельные требования и порядок уведомления Роскомнадзора», — подчеркнул эксперт.

Бедеров указал, что новые меры не направлены на тотальный запрет технологии, а призваны разделить служебный и потребительский трафик.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил НСН, что полной блокировки VPN в обозримом будущем не произойдет, так как масштабировать технологию достаточно просто, а разработчики сервисов быстро адаптируются к новым условиям.

