Эксперт опроверг, что пакет мер «Антифрод 3.0» нужен для борьбы с VPN
Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством в России не нацелен на закрытие доступа к VPN, речь идет о разделении корпоративных и потребительских сервисов. Об этом заявил основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК КИБЕРСИСТЕМА), глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, фактически это комплексная попытка перекрыть инфраструктурные каналы, используемые телефонными и интернет-мошенниками.
В новом пакете «Антифрод 3.0», вынесенном Минцифры на общественное обсуждение, выделено три крупных блока. Первый регулирует оборот SIM-карт, второй касается персональных данных, в том числе единой платформы согласий на портале «Госуслуги», третий — хостинга и связи, в нем предусмотрены проверка клиентов хостинг-провайдеров в реестре Роскомнадзора и отключение серверов по запросу силовиков. По словам Бедерова, VPN в этой логике — один из элементов инфраструктуры, который хотят поставить под контроль.
«Важная деталь в том, что корпоративные VPN, используемые компаниями и госорганами для рабочих задач, под эти ограничения автоматически не попадают — для них правительство по согласованию с ФСБ установит отдельные требования и порядок уведомления Роскомнадзора», — подчеркнул эксперт.
Бедеров указал, что новые меры не направлены на тотальный запрет технологии, а призваны разделить служебный и потребительский трафик.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил НСН, что полной блокировки VPN в обозримом будущем не произойдет, так как масштабировать технологию достаточно просто, а разработчики сервисов быстро адаптируются к новым условиям.
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