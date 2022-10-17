Мэр Киева заявил о взрывах в центре города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Кличко, два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева.
Местные СМИ также сообщали о звуках взрывов в украинской столице. Отмечалось, что в Киеве работает система ПВО, пишет Ura.ru.
Ранее в Киеве и области, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
- В Росгвардии рассказали об усилении обороны левого берега Днепра
- В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации
- Минпросвещения рекомендовало учителям и родителям не использовать WhatsApp
- В Харьковской области попала в плен группа украинских разведчиков
- Военнопленный рассказал, что Зеленский врал про оборону Мариуполя
- Крымский мост открыли для движения автобусов
- Романы Шолохова и Достоевского проверят на отрицание семейных ценностей
- СМИ: Exxon остановила «Сахалин-1» из-за отказа работать с танкерами «Совкомфлота»
- В Херсонской и Запорожской областях задержаны 90 пособников ВСУ
- В Израиле призвали начать поставки военной помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru