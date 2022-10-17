Мэр Киева заявил о взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре украинской столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в регионах Украины

Как отметил Кличко, два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева.

Местные СМИ также сообщали о звуках взрывов в украинской столице. Отмечалось, что в Киеве работает система ПВО, пишет Ura.ru.

Ранее в Киеве и области, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога, напоминает Газета.ру.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Виталий КличкоВзрывКиев
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