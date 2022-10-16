Воздушная тревога объявлена в регионах Украины
В Киеве и минимум в восьми регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги, сообщают местные власти 16 октября.
О тревоге в Киеве сообщили в Telegram-канале руководства украинской столицы.
Аналогичные объявления были опубликованы в официальных каналах нескольких регионов страны. Воздушную тревогу объявили власти на западе страны - в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях, на юге Украины - в Одесской и Николаевской областях, а также в Полтавской и Сумской областях.
Ранее появилась информация о сигналах воздушной тревоги в Черниговской области.
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