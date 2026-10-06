В Запорожской области три человека погибли при атаке ВСУ на автобус

Три человека погибли при ударе ВСУ по маршрутному микроавтобусу в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор заявил о целенаправленной атаке БПЛА противника на транспортное средство в селе Басань, пишет RT.

«По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Балицкий в мессенджере «Макс».

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Горловке в Донецкой Народной Республике, пострадали семь человек.

