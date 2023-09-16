В Харькове слышны взрывы

В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Журналисты сообщают, что что слышны звуки четырёх взрывов.

В городе и области звучит воздушная тревога.

Ранее российская военная авиация нанесла мощные удары по украинским позициям в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВзрывыХарьков

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