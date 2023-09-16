В Харькове слышны взрывы
16 сентября 202311:32
В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Журналисты сообщают, что что слышны звуки четырёх взрывов.
В городе и области звучит воздушная тревога.
Ранее российская военная авиация нанесла мощные удары по украинским позициям в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru