«Военная хроника» сообщила об авиаударе по ВСУ под Купянском

«Взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, российские силы атаковали места сосредоточения войск противника, военной техники и вооружений, где ранее находились склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава 14-й, 41-й и 88-й украинских механизированных бригад.

Подробностей о последствиях авиаударов не приводится.

