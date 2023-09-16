«Военная хроника» сообщила об авиаударе по ВСУ под Купянском
Российская военная авиация нанесла мощные удары по украинским позициям в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, российские силы атаковали места сосредоточения войск противника, военной техники и вооружений, где ранее находились склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава 14-й, 41-й и 88-й украинских механизированных бригад.
Подробностей о последствиях авиаударов не приводится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге загорелся торговый центр на площади 1000 кв. м
- «Военная хроника» сообщила об авиаударе по ВСУ под Купянском
- Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам-соседям из-за эмбарго на зерно
- Полковник Макгрегор: экономика США истощилась из-за Украины
- В Белом доме заявили, что Байден работает как 40-летний
- «Роскосмос»: «Луна-25» разбилась из-за неисправного акселерометра
- СМИ: российские военные сбили разведывательный дрон в Харьковской области
- На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней
- Журналист Никсон осудил решение Киева направить солдат на минные поля
- «Динамо» упустило победу в матче против «Пари НН»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru