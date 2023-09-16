«Военная хроника» сообщила об авиаударе по ВСУ под Купянском

Российская военная авиация нанесла мощные удары по украинским позициям в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

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«Взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, российские силы атаковали места сосредоточения войск противника, военной техники и вооружений, где ранее находились склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава 14-й, 41-й и 88-й украинских механизированных бригад.

Подробностей о последствиях авиаударов не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыВСУВооруженные Силы РФ

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