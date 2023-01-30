В Харькове ракета ПВО попала в жилой дом

По его словам, по предварительным данным, ракета попала в жилое четырехэтажное здание в Киевском районе. В результате погибла пожилая женщина, еще трое получили травмы. Жителей дома эвакуировали.

Ранее Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. По его словам, главой делегации является генерал армии США Кейт Келлог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

