В Харькове ракета ПВО попала в жилой дом

Ракета комплекса противовоздушной обороны С-300 попала в жилой дом в Харькове, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета

По его словам, по предварительным данным, ракета попала в жилое четырехэтажное здание в Киевском районе. В результате погибла пожилая женщина, еще трое получили травмы. Жителей дома эвакуировали.

Ранее Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. По его словам, главой делегации является генерал армии США Кейт Келлог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РакетаСпецоперацияУкраинаХарьков
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