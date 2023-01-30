В Харькове ракета ПВО попала в жилой дом
Ракета комплекса противовоздушной обороны С-300 попала в жилой дом в Харькове, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, по предварительным данным, ракета попала в жилое четырехэтажное здание в Киевском районе. В результате погибла пожилая женщина, еще трое получили травмы. Жителей дома эвакуировали.
Ранее Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. По его словам, главой делегации является генерал армии США Кейт Келлог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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