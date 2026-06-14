Турция проиграла Австралии в матче на ЧМ-2026

Второй мяч забил другой игрок сборной Австралии — Коннор Меткалф. Это произошло на 75-й минуте матча. При этом турецкая национальная команда считалась фаворитом игры.

Сборные Австралии и Турции выступают в группе D вместе с командами США и Парагвая. Во втором туре ЧМ-2026 австралийская команда сыграет с США 19 июня в 22:00 по московскому времени. При этом Турция встретиться с Парагваем 20 числа в 06:00 часов утра по Москве.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью в матче на Чемпионате мира по футболу-2026.