Госдума: Россияне могут получить две пенсии

По его словам, это, например, возраст, выслуга лет, инвалидность, либо потеря кормильца. Основную категорию россиян, имеющих право на две пенсии, составляют связанные с военной службой и участием в боевых действиях граждане. Люди с ограниченными возможностями, получившие травму во время службы, могут одновременно получать государственную выплату по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Такое же право на получение двух пенсий предусмотрено для участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность любой группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность.

Ранее россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

