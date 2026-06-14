Госдума: Россияне могут получить две пенсии
В России право на получение двух пенсий имеют граждане, которым выплаты положены одновременно по нескольким основаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, это, например, возраст, выслуга лет, инвалидность, либо потеря кормильца. Основную категорию россиян, имеющих право на две пенсии, составляют связанные с военной службой и участием в боевых действиях граждане. Люди с ограниченными возможностями, получившие травму во время службы, могут одновременно получать государственную выплату по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Такое же право на получение двух пенсий предусмотрено для участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность любой группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность.
Ранее россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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