Рост 200%: Россияне скупают «летнюю» бытовую технику

Продажи морожениц, ледогенераторов, сифонов и другой подобной техники выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 30–100%, сообщают «Известия».

В отдельных категориях по сравнению с началом весны рост достиг 200% и выше. Это связано с пришедшей рано аномальной жарой, а также желанием покупателей сэкономить. Дело в том, что заведения общественного питания подорожали, и всё больше россиян предпочитают готовить холодные напитки и десерты дома, заменяя походы в кафе и онлайн-заказы.

По словам экспертов, рост продаж на уровне 25–30% также наблюдается в категориях вентиляторов, портативных блендеров, помп для воды, электрических плиток и газовых горелок.

Ранее стало известно, что россияне не перестанут меньше покупать смартфоны и ноутбуки из-за технологического сбора, а компании будут нивелировать этот «налог» акциями и скидками, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

