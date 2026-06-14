Рост 200%: Россияне скупают «летнюю» бытовую технику
В России выросли продажи бытовой техники, которая популярна в летний сезон, сообщают «Известия».
Продажи морожениц, ледогенераторов, сифонов и другой подобной техники выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 30–100%, сообщают «Известия».
В отдельных категориях по сравнению с началом весны рост достиг 200% и выше. Это связано с пришедшей рано аномальной жарой, а также желанием покупателей сэкономить. Дело в том, что заведения общественного питания подорожали, и всё больше россиян предпочитают готовить холодные напитки и десерты дома, заменяя походы в кафе и онлайн-заказы.
По словам экспертов, рост продаж на уровне 25–30% также наблюдается в категориях вентиляторов, портативных блендеров, помп для воды, электрических плиток и газовых горелок.
Ранее стало известно, что россияне не перестанут меньше покупать смартфоны и ноутбуки из-за технологического сбора, а компании будут нивелировать этот «налог» акциями и скидками, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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