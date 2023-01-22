На Украине рассказали о приезде в Изюм военных и экспертов из США
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Синегубов уточнил, что главой делегации является генерал армии США Кейт Келлог.
«Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм», — написал Синегубов.
Он отметил, что участники встречи обсудили возможности восстановления города и потребности военных.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности формирования нового военного альянса на фоне конфликта на Украине и призвал готовиться к затяжному конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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