На Украине рассказали о приезде в Изюм военных и экспертов из США

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал о визите в Изюм американских военных и экспертов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Синегубов уточнил, что главой делегации является генерал армии США Кейт Келлог.

«Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм», — написал Синегубов.

Он отметил, что участники встречи обсудили возможности восстановления города и потребности военных.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности формирования нового военного альянса на фоне конфликта на Украине и призвал готовиться к затяжному конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВизитСШАВоенныеХарьков
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