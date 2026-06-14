МО: За ночь силы ПВО сбили почти 250 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 14 июня российские силы ПВО ликвидировали 249 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 13 июня до 07:00 утра 14 июня.
По данным МО, БПЛА ВСУ были уничтожены над Астраханским, Белгородским, Брянским, Владимирским, Воронежским, Калужским, Костромским и Курским регионами. Кроме того, в министерстве добавили, что украинские дроны были сбиты над Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Ярославской областями, а также над Крымом и Азовским морем.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что атаки ВСУ на мосты, ведущие в Крым, нацелены на то, чтобы осложнить жизнь населению полуострова и приезжающим туда туристам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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