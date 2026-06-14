МО: За ночь силы ПВО сбили почти 250 БПЛА ВСУ

По данным МО, БПЛА ВСУ были уничтожены над Астраханским, Белгородским, Брянским, Владимирским, Воронежским, Калужским, Костромским и Курским регионами. Кроме того, в министерстве добавили, что украинские дроны были сбиты над Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Ярославской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что атаки ВСУ на мосты, ведущие в Крым, нацелены на то, чтобы осложнить жизнь населению полуострова и приезжающим туда туристам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».