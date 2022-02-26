СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета
Информация о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.
По словам собеседника агентства, характер повреждений свидетельствует о том, что в дом на проспекте Лобановского попала зенитная ракета.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1», - пояснил источник.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате ракетного удара украинских националистов погибли мирные жители Старобельска.
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