СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета

По словам собеседника агентства, характер повреждений свидетельствует о том, что в дом на проспекте Лобановского попала зенитная ракета.

«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1», - пояснил источник.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате ракетного удара украинских националистов погибли мирные жители Старобельска.