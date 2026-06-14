Трамп пригрозил противникам дискомбобулятором
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть секретное оружие под названием дискомбобулятор, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, американские Вооруженные силы страны готовы применить его против врагов. Политик опубликовал в соцсети Truth Social снимок, сгенерированную нейросетью. На нем Трамп наблюдает за движением американских кораблей и истребителей. «Вы будете дискомбобулированы», – гласит надпись.
Военная техника более устойчива к воздействию инфразвука или ультразвука, потому что она сделана из металла, однако такие звуковые волны могут воздействовать и на людей, рассказал НСН руководитель учебного центра «НТМ-Защита» Алексей Афонин.
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