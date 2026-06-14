Трамп пригрозил противникам дискомбобулятором

По его словам, американские Вооруженные силы страны готовы применить его против врагов. Политик опубликовал в соцсети Truth Social снимок, сгенерированную нейросетью. На нем Трамп наблюдает за движением американских кораблей и истребителей. «Вы будете дискомбобулированы», – гласит надпись.

Военная техника более устойчива к воздействию инфразвука или ультразвука, потому что она сделана из металла, однако такие звуковые волны могут воздействовать и на людей, рассказал НСН руководитель учебного центра «НТМ-Защита» Алексей Афонин.

