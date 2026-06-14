По его словам, РФ и Украина заключили соглашение о безвизовом режиме еще в 1997 году. Это позволило многим гражданам двух стран сохранить семейные связи, поскольку у россиян есть родственники на Украине и наоборот.

Дипломат указал, что в 2023 году по инициативе украинских властей действие этого соглашения было прекращено. Однако Москвой было принято решение о сохранении для украинцев безвизового порядка въезда в нашу страну.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для граждан России будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

