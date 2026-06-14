МИД РФ: Москва сохранила безвиз для украинцев из гуманитарных соображений
Безвизовый въезд в Россию для украинских граждан сохраняется из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексея Климова.
По его словам, РФ и Украина заключили соглашение о безвизовом режиме еще в 1997 году. Это позволило многим гражданам двух стран сохранить семейные связи, поскольку у россиян есть родственники на Украине и наоборот.
Дипломат указал, что в 2023 году по инициативе украинских властей действие этого соглашения было прекращено. Однако Москвой было принято решение о сохранении для украинцев безвизового порядка въезда в нашу страну.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для граждан России будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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