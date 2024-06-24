В ГУР Украины назвали сложной ситуацию на поле боя для ВСУ
Ситуация для Вооруженных сил Украины на поле боя довольно сложная, сообщил изданию The Philadelphia Inquirer руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его словам, «так будет еще минимум месяц, и легче не станет». Так он ответил на вопрос, смогут ли военные Украины остановить продвижение России. Буданов не стал отвечать, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр в ДНР.
Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, в чем украинский президент «обвиняет весь мир». Однако в России считают, что продвижение ВС РФ еще не закончено, а Украина уже не может рассчитывать на поддержку Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГУР Украины назвали сложной ситуацию на поле боя для ВСУ
- Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем
- В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА
- Меликов: При терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских
- Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS
- НАК: В Дагестане нейтрализованы пять боевиков
- Венгрия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2024
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
- В Дагестане уничтожили шесть боевиков
- Слуцкий: Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru