В ГУР Украины назвали сложной ситуацию на поле боя для ВСУ

Ситуация для Вооруженных сил Украины на поле боя довольно сложная, сообщил изданию The Philadelphia Inquirer руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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По его словам, «так будет еще минимум месяц, и легче не станет». Так он ответил на вопрос, смогут ли военные Украины остановить продвижение России. Буданов не стал отвечать, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр в ДНР.

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, в чем украинский президент «обвиняет весь мир». Однако в России считают, что продвижение ВС РФ еще не закончено, а Украина уже не может рассчитывать на поддержку Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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