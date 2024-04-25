По его словам, украинскому народу необходимо восстать. Это позволит гражданам Украины вернуть «украденную честь и достоинство». Депутат считает, что действия, которые осуществляет Зеленский под руководством кураторов Запада, ведут к полному исчезновению украинской нации.

Кроме того, президент Украины возглавил коррупцию в стране, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики, отметил Шеремет.

Зеленский заявил, ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

