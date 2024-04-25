В Госдуме призвали украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского
Украинцам необходимо повернуть поставляемое США оружие против президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, украинскому народу необходимо восстать. Это позволит гражданам Украины вернуть «украденную честь и достоинство». Депутат считает, что действия, которые осуществляет Зеленский под руководством кураторов Запада, ведут к полному исчезновению украинской нации.
Кроме того, президент Украины возглавил коррупцию в стране, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики, отметил Шеремет.
Зеленский заявил, ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru