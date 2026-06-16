Нельзя говорить о том, что какой-то один аллерген доминирует по всей России: если в средней полосе это береза, то на юге в лидерах печального списка — полынь и амброзия. Об этом НСН заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Пациенты с реакцией на амброзию составляют 86% от общего числа обратившихся к аллергологам в России. Об этом сообщила заведующая аллергологическим отделением областной клинической больницы №2 в Ростове-на Дону Марина Кит на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Юг». Болибок объяснил, почему такая статистика не совсем корректна.

«В России очень большая разница в территориях. Показатели очень разные, они зависят от того, на какой территории человек проживает и с какими растениями он сталкивается. Если мы говорим про среднюю полосу России, где у нас лесная зона, то основной аллерген у нас — пыльца березы. То же самое касается северных территорий — тайги и так далее. Если мы говорим про южную часть России, про степную зону, там как раз два самых главных аллергена — это полынь и амброзия. В Ростове-на-Дону, конечно, будет преобладать амброзия, равно как в Краснодарском крае и в Крыму. Чуть севернее и восточнее будет преобладать полынь», — сказал Болибок.