«Размазывают» по врачам: Почему аллергики годами не могут получить медпомощь
Диагностика аллергии в России значительно улучшилась за последний год, заболевание успешно выявляется даже на ранних стадиях, сказал НСН Владимир Болибок.
Нельзя говорить о том, что какой-то один аллерген доминирует по всей России: если в средней полосе это береза, то на юге в лидерах печального списка — полынь и амброзия. Об этом НСН заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Пациенты с реакцией на амброзию составляют 86% от общего числа обратившихся к аллергологам в России. Об этом сообщила заведующая аллергологическим отделением областной клинической больницы №2 в Ростове-на Дону Марина Кит на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Юг». Болибок объяснил, почему такая статистика не совсем корректна.
«В России очень большая разница в территориях. Показатели очень разные, они зависят от того, на какой территории человек проживает и с какими растениями он сталкивается. Если мы говорим про среднюю полосу России, где у нас лесная зона, то основной аллерген у нас — пыльца березы. То же самое касается северных территорий — тайги и так далее. Если мы говорим про южную часть России, про степную зону, там как раз два самых главных аллергена — это полынь и амброзия. В Ростове-на-Дону, конечно, будет преобладать амброзия, равно как в Краснодарском крае и в Крыму. Чуть севернее и восточнее будет преобладать полынь», — сказал Болибок.
Собеседник НСН также обосновал рост числа пациентов с симптомами аллергии.
«За последний год у нас значительно улучшилась диагностика аллергии, пациенты стали более информированными, а доступность аллергической службы благодаря коммерческим клиникам стала гораздо лучше. Выставляемые там диагнозы попадают в статистику. Стоит смотреть даже не столько статистику больных, сколько статистику потребления лекарств от аллергии. От года к году происходят колебания вокруг среднегодового значения, но их нельзя назвать резкими», — добавил врач.
В заключение Болибок посетовал на несовершенство организации медпомощи аллергикам.
«Я бы разделил ситуацию на две составляющие: методы диагностики как таковые и организацию медпомощи аллергикам. Сами методы диагностики аллергии очень эффективные и достоверные. Заболевание выявляется на ранних стадиях. Но у нас проблема с тем, что пациенты с аллергией “размазываются” по нескольким медицинским специальностям. Первая — это участковый педиатр и участковый педиатр. Не всегда участковые врачи направляют пациентов к аллергологам, потому что к аллергологу по ОМС напрямую записаться невозможно, только через участкового врача. А к ЛОР-врачу можно записаться без участкового: он ставит пациентам ринит, назначает им гормональные спреи, которые отпускаются без рецепта, и такие пациенты могут годами не попадать к аллергологу. Когда же они приходят к аллергологу, выясняется, что за несколько лет у них развилась поливалентная аллергия. Таких больных очень сложно лечить. Та же ситуация с дерматологами, которые ставят экзему и назначают гормональные мази вместо того, чтобы проводить аллергологическое обследование. То есть эффективные методы есть, а пациенты до профильного врача не доходят», — подытожил он.
Ранее Болибок предупредил, что тополиный пух опасен для аллергиков не сам по себе, а из-за своих абсорбирующих свойств.
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