Украинский бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области
Фронтовой бомбардировщик Су-24М военно-воздушных сил Украины разбился в Хмельницкой области, оба члена экипажа погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале ВВС страны.
Катастрофа произошла около 19 часов 16 минут при выполнении полетного задания. На борту находились летчик и штурман 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, спасти их не удалось.
Воздушные силы Украины подтвердили гибель обоих пилотов и не раскрывают дополнительных обстоятельств произошедшего, уточняет РИА Новости.
Накануне в Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, а в Иркутской области – российский бомбардировщик Ту-22М3, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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