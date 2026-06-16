Украинский бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области

Фронтовой бомбардировщик Су-24М военно-воздушных сил Украины разбился в Хмельницкой области, оба члена экипажа погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале ВВС страны.

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Катастрофа произошла около 19 часов 16 минут при выполнении полетного задания. На борту находились летчик и штурман 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, спасти их не удалось.

Воздушные силы Украины подтвердили гибель обоих пилотов и не раскрывают дополнительных обстоятельств произошедшего, уточняет РИА Новости.

Накануне в Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, а в Иркутской области – российский бомбардировщик Ту-22М3, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Су-24Крушение СамолётаУкраина

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