Украинский бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области

Катастрофа произошла около 19 часов 16 минут при выполнении полетного задания. На борту находились летчик и штурман 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, спасти их не удалось.

Воздушные силы Украины подтвердили гибель обоих пилотов и не раскрывают дополнительных обстоятельств произошедшего, уточняет РИА Новости.

Накануне в Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, а в Иркутской области – российский бомбардировщик Ту-22М3, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

