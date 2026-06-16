Карелин назвал критику Исинбаевой беспочвенной спекуляцией

Критика в адрес двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, проживающей за рубежом, является беспочвенной спекуляцией. Об этом РИА Новости заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Спортсмен подчеркнул, что Исинбаева является уникальным атлетом и гордостью страны, которая не раз сталкивалась со сложными ситуациями во время карьеры и работы в олимпийском комитете. По его словам, тренировки под руководством наставника за границей считались обычной практикой, а выбор места жительства спортсменки сформировался много лет назад.

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Титулованный борец выразил уверенность, что попытки связать ее с общим негативным фоном не имеют под собой никаких оснований. Он призвал общественность оставить прославленную прыгунью с шестом в покое, поскольку она не имеет отношения к нагнетаемой истерии.

Ранее об Иснибаевой нелестно высказался депутат Государственной думы и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он заявил, что считает ее действия циничными.

У Исинбаевой также взыскивают более семи тысяч рублей по кредитам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КритикаАлександр КарелинВячеслав ФетисовЕлена Исинбаева

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