Карелин назвал критику Исинбаевой беспочвенной спекуляцией

Титулованный борец выразил уверенность, что попытки связать ее с общим негативным фоном не имеют под собой никаких оснований. Он призвал общественность оставить прославленную прыгунью с шестом в покое, поскольку она не имеет отношения к нагнетаемой истерии.

Ранее об Иснибаевой нелестно высказался депутат Государственной думы и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он заявил, что считает ее действия циничными.

У Исинбаевой также взыскивают более семи тысяч рублей по кредитам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

