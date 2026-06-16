РФ закрыла въезд для 103 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

Въезд на территорию России закрыли для 103 граждан Канады в качестве зеркального ответа на ограничения Оттавы. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

В опубликованный поименный перечень попали 19 сенаторов, 11 депутатов Палаты общин, 60 членов парламента, а также по пять статс-секретарей и парламентских секретарей. Кроме того, под персональные ограничения попали бывший канадский посол в РФ и на Украине Крис Уэстдал и руководитель неправительственной организации «United Nations Watch» Хиллел Нойер и другие.

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Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что действия включенных в список лиц направлены на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса Москвы.

При этом в министерстве подчеркнули, что уважают канадский народ, но категорически не приемлют враждебную линию местной политической элиты, которая разрушила двусторонние отношения.

Во вторник, 16 июня, власти Канады расширили антироссийский санкционный список, включив в него семь граждан и 34 юридических лица, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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