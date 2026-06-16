РФ закрыла въезд для 103 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что действия включенных в список лиц направлены на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса Москвы.

При этом в министерстве подчеркнули, что уважают канадский народ, но категорически не приемлют враждебную линию местной политической элиты, которая разрушила двусторонние отношения.

Во вторник, 16 июня, власти Канады расширили антироссийский санкционный список, включив в него семь граждан и 34 юридических лица, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

