По их словам, в Белом доме «скептически относятся» к утверждениям о том, что выделенный Киеву 61 миллиард долларов поможет добиться успехов. В США задаются вопросами относительно приоритетов и тактики Вооруженных сил Украины, особенно после провала контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

