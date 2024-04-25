СМИ: В администрации Байдена не уверены в успехе Украины даже с новой помощью

Представители администрации США сомневаются в возможности украинской армии добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу

По их словам, в Белом доме «скептически относятся» к утверждениям о том, что выделенный Киеву 61 миллиард долларов поможет добиться успехов. В США задаются вопросами относительно приоритетов и тактики Вооруженных сил Украины, особенно после провала контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ потеряют позиции без незамедлительной помощи США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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