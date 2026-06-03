Российское общество психиатров значительно обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет «Коммерсант». Психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель. Водолацкий не согласился со специалистами и отметил, что для современных боевых действий нужны другие рекомендации.

«Те рекомендации, которые пишет наше психиатрическое общество, относится к военным действиям, происходящим в полном контакте. Это то, что было во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в Чечне и других горячих точках. Сейчас СВО — другая война. Это война искусственного интеллекта, дронов, война, которая вводит в психическое расстройство гражданское население, подвергающееся постоянным атакам. Некоторые люди сегодня боятся выходить на улицу, понимая, что в любое время может прилететь беспилотник с украинской стороны. Именно в этих районах больше всего психических расстройств и у взрослых, и у детей, на глазах которых происходят трагедии. Для военных нужен немного другой подход, другая система и другие сроки — не две недели, а немного больше. Когда теоретические расчеты применяются, их необходимо проводить в параллели с практическими действиями. Если бы психиатры выехали на линию боевого столкновения, побывали бы на переводной, в блиндажах, то они бы увидели, как сегодня происходят боевые действия, в чем они выражаются, и что необходимо рекомендовать нашим бойцам для реабилитации», — сказал собеседник НСН.

По ее словам, в зоне проведения спецоперации регулярно проводятся ротации военнослужащих.



«Сегодня ротация происходит согласно плану. В разных подразделениях это происходит в соответствии со своими рекомендациями. В штурмовых — свои сроки, в артиллерии — другие. Ротации происходят постоянно. Бойцы вывозятся на полигон, где отдыхают, обновляют вооружение. Другие подразделения завозятся», — добавил генерал.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал НСН, что Украине хватит европейских денег и вооружений, чтобы растянуть конфликт с Россией еще на три года, однако главная проблема в дефиците людей.

