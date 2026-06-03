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Сегодняшний конфликт на Украине вводит в психическое расстройство гражданское население, подвергающееся постоянным атакам ВСУ, сами военнослужащие участвуют в войне дронов и ИИ, сказал НСН Виктор Водолацкий.
Специальная военная операция (СВО) на Украине представляет собой в большей мере противостояние искусственного интеллекта (ИИ) и дронов, нежели прямой бой, сказал НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Российское общество психиатров значительно обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет «Коммерсант». Психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель. Водолацкий не согласился со специалистами и отметил, что для современных боевых действий нужны другие рекомендации.
«Те рекомендации, которые пишет наше психиатрическое общество, относится к военным действиям, происходящим в полном контакте. Это то, что было во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в Чечне и других горячих точках. Сейчас СВО — другая война. Это война искусственного интеллекта, дронов, война, которая вводит в психическое расстройство гражданское население, подвергающееся постоянным атакам. Некоторые люди сегодня боятся выходить на улицу, понимая, что в любое время может прилететь беспилотник с украинской стороны. Именно в этих районах больше всего психических расстройств и у взрослых, и у детей, на глазах которых происходят трагедии. Для военных нужен немного другой подход, другая система и другие сроки — не две недели, а немного больше. Когда теоретические расчеты применяются, их необходимо проводить в параллели с практическими действиями. Если бы психиатры выехали на линию боевого столкновения, побывали бы на переводной, в блиндажах, то они бы увидели, как сегодня происходят боевые действия, в чем они выражаются, и что необходимо рекомендовать нашим бойцам для реабилитации», — сказал собеседник НСН.
По ее словам, в зоне проведения спецоперации регулярно проводятся ротации военнослужащих.
«Сегодня ротация происходит согласно плану. В разных подразделениях это происходит в соответствии со своими рекомендациями. В штурмовых — свои сроки, в артиллерии — другие. Ротации происходят постоянно. Бойцы вывозятся на полигон, где отдыхают, обновляют вооружение. Другие подразделения завозятся», — добавил генерал.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал НСН, что Украине хватит европейских денег и вооружений, чтобы растянуть конфликт с Россией еще на три года, однако главная проблема в дефиците людей.
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