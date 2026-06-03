Во время атаки ВСУ в Брянской области погиб машинист автокрана
Украинский беспилотник атаковал специализированный транспорт энергетиков в городе Почеп Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
В результате удара БПЛА погиб машинист автокрана компании Россети Центр Брянскэнерго. Еще один сотрудник предприятия получил ранения различной степени тяжести, уточняет RT.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему коллеге. Ковальчук подчеркнул, что на месте происшествия оперативно работают все экстренные службы.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией России уничтожили 354 украинских дрона, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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