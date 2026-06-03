Телеведущая Стриженова объяснила, для чего нужно брать пример с Голливуда
Американский кинематограф успешно внедряет в свои картины важные для США идеи, и российским создателям фильмов стоит перенять этот полезный опыт. Таким мнением с NEWS.ru поделилась актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, участвующая в мероприятиях Забайкальского международного кинофестиваля.
По наблюдениям телеведущей, «голливудские режиссеры даже в развлекательные блокбастеры закладывают определенные смыслы, которые они хотят донести». Она убеждена, что на государственном уровне необходимо снимать картины о стране и людях, которые не существуют отдельно от зрителя.
Актриса отметила, что многие современные отечественные проекты уже обладают социальной значимостью, хотя это касается далеко не всех работ. Деятелям кино следует стремиться к тому, чтобы их творчество несло важные общественные идеи, выделяя в качестве позитивных примеров сериалы «Ландыши» и «Молодежка».
Стриженова подчеркнула, что самым коротким путем к аудитории являются именно сериалы, на которые зрители быстро подсаживаются и активно обсуждают их друг с другом. По ее словам, уже существуют отечественные проекты, которые нацелены на воспитание молодежи и прививают любовь к родине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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