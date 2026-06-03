На ПМЭФ показали родственников президента Путина
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировали генеалогическое древо президента России Владимира Путина. Уникальную родословную главы государства подготовили специалисты Дома семейных традиций «Кристиан», передает корреспондент «Ленты.ру».
Руководитель медиапроектов организации Эльвира Фархутдинова рассказала, что исследователям удалось отследить линию предков российского лидера до XVII века.
Помимо этого на стенде были представлены списки родных и близких первого космонавта планеты Юрия Гагарина, а также знаменитого отечественного путешественника Федора Конюхова.
Экспозицию дополнили личные послания композитора Петра Чайковского и одна из ранних модификаций вычислительной машины Apple II, которую соучредитель корпорации Стив Джобс лично преподнес инженеру Аллану Алкорну.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящено выступление Путина на ПМЭФ-2026, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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