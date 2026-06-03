Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса

Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и перехода на европейские стандарты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передаёт ТАСС.

Он прямо подчеркнул, что Москва не будет финансировать ни расширение армянских связей с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни ликвидацию последующих финансовых проблем. Шойгу обратил внимание на структурную зависимость армянской экономики от российского рынка, отметив бесполезность перехода на европейские стандарты из-за отсутствия у республики необходимых сертификатов и новых рынков сбыта.