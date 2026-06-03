Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса
Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и перехода на европейские стандарты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передаёт ТАСС.
Он прямо подчеркнул, что Москва не будет финансировать ни расширение армянских связей с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни ликвидацию последующих финансовых проблем. Шойгу обратил внимание на структурную зависимость армянской экономики от российского рынка, отметив бесполезность перехода на европейские стандарты из-за отсутствия у республики необходимых сертификатов и новых рынков сбыта.
По мнению секретаря Совбеза, попытки Еревана диверсифицировать экономику через интеграцию в ЕС на деле означают фактический выход из Евразийского экономического союза и разрыв отношений с Москвой. При этом Шойгу констатировал неготовность Брюсселя брать на себя реальные финансовые обязательства Армении.
В качестве примера он привел ситуацию с энергетикой, указав, что Евросоюз не станет покрывать разницу в стоимости газа, который на 84% импортируется в республику из России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса
- Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов»
- Во время атаки ВСУ в Брянской области погиб машинист автокрана
- СМИ: Экс-футболист сборной РФ Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой
- «Тогда все получится»: Губернатор ЕАО Костюк дала совет женщинам-политикам
- Осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко готов пойти на СВО «хоть рядовым»
- «Вплоть до уголовки!»: Россиян предостерегли от поджога тополиного пуха
- Охота на ведьм: Какие бренды смогут оставить иностранные вывески
- Туроператоры оценили шансы Wildberries «на захват» индустрии путешествий
- В Госдуме оценили последствия разрыва торговых отношений с Латвией