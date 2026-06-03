Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса

Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и перехода на европейские стандарты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передаёт ТАСС.

Он прямо подчеркнул, что Москва не будет финансировать ни расширение армянских связей с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни ликвидацию последующих финансовых проблем. Шойгу обратил внимание на структурную зависимость армянской экономики от российского рынка, отметив бесполезность перехода на европейские стандарты из-за отсутствия у республики необходимых сертификатов и новых рынков сбыта.

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По мнению секретаря Совбеза, попытки Еревана диверсифицировать экономику через интеграцию в ЕС на деле означают фактический выход из Евразийского экономического союза и разрыв отношений с Москвой. При этом Шойгу констатировал неготовность Брюсселя брать на себя реальные финансовые обязательства Армении.

В качестве примера он привел ситуацию с энергетикой, указав, что Евросоюз не станет покрывать разницу в стоимости газа, который на 84% импортируется в республику из России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияАрменияСергей Шойгу

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