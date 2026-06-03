Мессенджер «Макс» пропал из магазина приложений App Store

Государственный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Программа пропала из поисковой выдачи корпоративного магазина Apple, а по прямым ссылкам система выдает ошибку о недоступности сервиса в регионе пользователя.

Факт блокировки загрузки подтвердили в пресс-службе компании VK. Там уточнили, что ранее скачанные версии программы продолжают функционировать в штатном режиме.

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Представители мессенджера уже направили официальный запрос в Apple для выяснения причин инцидента и занимаются оперативным урегулированием ситуации.

Несмотря на ограничения со стороны Apple, скачать «Макс» по-прежнему можно на других цифровых площадках. Программа доступна в RuStore, Google Play, а также в фирменных магазинах электроники Huawei, Samsung, Xiaomi и Vivo, плюс на официальном портале мессенджера, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МАКСAppleМессенджеры

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