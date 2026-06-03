«На 200-300 тысяч дешевле аналогов»: Чем новая Volga привлечет россиян
Новая Volga не будет принципиально отличаться от конкурентов ничем, кроме цены, поэтому ее будут покупать, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Новые автомобили Volga будут аналогичны «материнским» китайским автомобилям, на базе которых производятся, однако сниженная цена будет привлекать значительную долю покупателей, рассказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
На ПМЭФ показали новый кроссовер Volga K50. В автомобиле установлены двухлитровый двигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, а также система полного привода. Старт продаж новых автомобилей Volga ожидается в конце июня. Только в 2026 году компания рассчитывает реализовать более 30 тысяч машин. Хайцеэр объяснил, что шансы занять долю рынка у марки довольно высокие.
«Возможности людей тают, а кредиты остаются по-прежнему недоступными, поэтому Volga удастся занять большую долю рынка за счет более сбалансированной цены, которая объявлена производителем на 200-300 тысяч дешевле аналогов. Они будут соперничать в первую очередь со своими "материнскими" автомобилями. Если цена действительно будет на 200-300 тысяч дешевле, чем у их китайских прародителей, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателей. При ценах на машины от 2,5 до 4,5 миллионов рублей для людей эта сумма весьма актуальная, она может пойти на страховку, кредит и прочее. С учетом того, что ГАЗовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеет, это будет хорошее предложение. Также они могут конкурировать и с TENET, и с Belgee. У всех у них есть какие-то аналоги, и они будут на одном поле воевать за своего потребителя. У нас много сейчас производится "одноклассников" — моделей одного класса. И у российского потребителя появляется выбор из этих "одноклассников"», — поделился мнением эксперт.
Собеседник НСН подчеркнул, что принципиальных преимуществ, как и недостатков по сравнению с конкурентами у модели предварительно нет.
«Это просто название. У одного название — ГАЗ, у другого название Москвич, у третьего — TENET. Но эти машины не являются отечественными, это локализованная сборка автомобилей, где большая часть узлов и агрегатов делаются здесь. Но технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое касается и автомобилей Volga. Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях, металл, скорее всего отечественный — это и есть локализация производства. Вот Lada Granta или УАЗ Patriot — это отечественные автомобили. Когда мы смотрим на УАЗ или на ВАЗовскую модель, мы говорим: "Да, это вот здесь поработали отечественные конструкторы". Но локализация — это производство иностранного автомобиля на территории Российской Федерации, где помимо сборки максимальное количество деталей производится в нашей стране, чтобы автомобиль мог считаться российским. Но появившиеся рабочие места в сборке этих автомобилей — это ощутимый плюс», — объяснил Хайцеэр.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН рассказал, что первая модель бренда Volga будет аналогична автомобилю Geely Monjaro и по характеристикам, и цене.
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