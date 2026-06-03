Собеседник НСН подчеркнул, что принципиальных преимуществ, как и недостатков по сравнению с конкурентами у модели предварительно нет.

«Это просто название. У одного название — ГАЗ, у другого название Москвич, у третьего — TENET. Но эти машины не являются отечественными, это локализованная сборка автомобилей, где большая часть узлов и агрегатов делаются здесь. Но технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое касается и автомобилей Volga. Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях, металл, скорее всего отечественный — это и есть локализация производства. Вот Lada Granta или УАЗ Patriot — это отечественные автомобили. Когда мы смотрим на УАЗ или на ВАЗовскую модель, мы говорим: "Да, это вот здесь поработали отечественные конструкторы". Но локализация — это производство иностранного автомобиля на территории Российской Федерации, где помимо сборки максимальное количество деталей производится в нашей стране, чтобы автомобиль мог считаться российским. Но появившиеся рабочие места в сборке этих автомобилей — это ощутимый плюс», — объяснил Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН рассказал, что первая модель бренда Volga будет аналогична автомобилю Geely Monjaro и по характеристикам, и цене.

