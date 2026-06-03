Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов»

Также Рубио затронул тему расширения НАТО. Он констатировал, что в настоящий момент этот вопрос не находится на переднем плане в повестке дня, особенно в контексте ситуации с Косово.

При этом госсекретарь подчеркнул, что тема не снята с повестки дня полностью. «Это не значит, что такого никогда не произойдёт», — заключил политик

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, но «Вашингтон не является беспристрастным посредником в этом», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

