Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов»

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в палате представителей и заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине. По оценке американского дипломата, текущая ситуация вокруг украинского урегулирования зашла в тупик, сообщает RT.

Глава американского внешнеполитического ведомства связал риски дальнейшего обострения с наблюдаемыми «глубокими ударами».

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Также Рубио затронул тему расширения НАТО. Он констатировал, что в настоящий момент этот вопрос не находится на переднем плане в повестке дня, особенно в контексте ситуации с Косово.

При этом госсекретарь подчеркнул, что тема не снята с повестки дня полностью. «Это не значит, что такого никогда не произойдёт», — заключил политик

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, но «Вашингтон не является беспристрастным посредником в этом», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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