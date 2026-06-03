Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов»
Госсекретарь США Марко Рубио выступил в палате представителей и заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине. По оценке американского дипломата, текущая ситуация вокруг украинского урегулирования зашла в тупик, сообщает RT.
Глава американского внешнеполитического ведомства связал риски дальнейшего обострения с наблюдаемыми «глубокими ударами».
Также Рубио затронул тему расширения НАТО. Он констатировал, что в настоящий момент этот вопрос не находится на переднем плане в повестке дня, особенно в контексте ситуации с Косово.
При этом госсекретарь подчеркнул, что тема не снята с повестки дня полностью. «Это не значит, что такого никогда не произойдёт», — заключил политик
Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, но «Вашингтон не является беспристрастным посредником в этом», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса
- Рубио заявил об угрозе эскалации конфликта на Украине из-за «глубоких ударов»
- Во время атаки ВСУ в Брянской области погиб машинист автокрана
- СМИ: Экс-футболист сборной РФ Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой
- «Тогда все получится»: Губернатор ЕАО Костюк дала совет женщинам-политикам
- Осужденный на 16 лет экс-полковник МВД Захарченко готов пойти на СВО «хоть рядовым»
- «Вплоть до уголовки!»: Россиян предостерегли от поджога тополиного пуха
- Охота на ведьм: Какие бренды смогут оставить иностранные вывески
- Туроператоры оценили шансы Wildberries «на захват» индустрии путешествий
- В Госдуме оценили последствия разрыва торговых отношений с Латвией