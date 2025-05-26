В Госдуме призвали Трампа не удивляться ответным ударам ВС РФ по Украине
Нельзя игнорировать массовые налеты дронов ВСУ на российские регионы, ВС РФ просто отвечают на провокации, сказал НСН Алексей Чепа.
Молчать и не реагировать силовым путем на многочисленные атаки ВСУ на российские регионы - значит соглашаться с той политикой шантажа и угроз, которую проводит Киев, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Президент США Дональд Трамп высказал критику и в адрес российского лидера Владимира Путина из-за продолжения спецоперации на Украине. По словам республиканца, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось», так как он якобы «без нужды» запускает ракеты и беспилотники по городам Украины. Чепа отметил, что российская сторона всегда предупреждала о возможных силовых ответах на провокационные удары по регионам РФ.
«Работа по мирному договору продолжается и будет обсуждаться рабочими группами на различных площадках. К слову, Украина очень раскритиковала свою договорную группу, которая принимала участие в переговорах в Стамбуле. Ответ России последовал после многочисленных ударов беспилотниками по российским территориям. Сотни беспилотников каждый день пытались наносить удары по гражданским и энергетическим объектам в России. Мы всегда предупреждали о том, что Россия оставляет за собой право более чем адекватного ответа для того, чтобы остановить провокационные удары со стороны Украины, направленной как раз на то, чтобы сорвать эти переговоры», - сказал собеседник НСН.
По его словам, игнорировать регулярные массовые налеты беспилотников ВСУ на российские регионы просто нельзя.
«Молчать и не реагировать силовым путем - это значит соглашаться с той политикой шантажа и угроз, которую проводит Киев. Нанесенный ответ необходим, чтобы показать, что в случае дальнейших ударов будут предприняты соответствующие меры. Это политика, которую проводят в том числе и Соединенные Штаты по борьбе с терроризмом, и другие страны, которые вовлечены в конфликты с террористическими образованиями. Атаки беспилотниками Украины по гражданским объектам иначе как террористическими назвать нельзя», - заключил Чепа.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила RT, что Зеленский представляет для США ловушку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь украинских БПЛА сбили над тремя регионами России
- Еще пять аэропортов в России временно закрыты в целях безопасности
- ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области Украины
- Сборы кинотеатров США и Канады достигли рекордных $322 млн за выходные
- Художественный фильм о жизни Федора Достоевского снимут в Европе
- Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье и затрат на тушение достиг 459 млн рублей
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров
- В Узбекистане мужчина получил четыре года тюрьмы за контракт с Россией
- Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день
- Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru