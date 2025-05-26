Сдают нервы? Трамп раскритиковал Путина и Зеленского
Высказывания украинского президента создают проблемы его стране, заявил Дональд Трамп, который до этого обрушился с критикой и на российского лидера.
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского.
В соцсети Truth Social республиканец написал, что высказывания Зеленского создают проблемы его стране.
«Президент Зеленский не делает своей стране одолжения, разговаривая так, как он это делает. Каждое его слово создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», - отметил Трамп.
К слову, у президентов двух стран сложились несколько напряженные отношения. Например, Трамп в феврале называл Зеленского «диктатором без выборов», так как полномочия украинского лидера истекли год назад, а в конце зимы они поспорили в Белом доме, что привело к ухудшению отношений США и Украины.
Ранее Трамп высказал критику и в адрес президента России Владимира Путина из-за продолжения спецоперации на Украине. По словам американского лидера, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось».
По данным немецкой газеты Zeit, Трамп готов на завершение конфликта на Украине даже с потерями для Киева.
«Трамп хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», - говорится в публикации издания.
СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ
Путин 22 мая заявил, что властями России было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. В ходе совещания с членами правительства он указал, что ВС РФ «сейчас эту задачу решают», передает RT. Российский лидер добавил, что важнейшим для обеспечения безопасности является разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия.
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, не удержавшись от возможности съязвить, заявил, что размер буферной зоны может значительно увеличиться, если Запад продолжит военную помощь Украине, отмечает Ura.ru. В своем аккаунте в соцсети Х он опубликовал видео, где практически вся территория Украины, за исключением небольшого западного региона, была представлена как потенциальная буферная зона.
«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», - подписал ролик Медведев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, в беседе с НСН заявил, что если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков, только так можно остановить обстрелы российских территорий.
«Я буквально сейчас разговаривал с представителем Курской области. Он сказал, что ситуация стала даже хуже, обстреливают HIMARS и Storm Shadow. Конечно, буферная зона нужна! И в Сумской, и в Харьковской областях, Харьков, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская…Там такие же люди, они сейчас говорят, что русские. Буферная зона должна продвинуться настолько, чтобы эти ракеты не могли достигнуть наших субъектов», - отметил генерал.
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Север» Ярослава Якимкина, российские бойцы оттесняют украинских военных от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирных граждан.
Сейчас российские бойцы активно занимаются разминированием освобожденной от украинских военнослужащих Курской области. Так, военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» разминируют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и дороги, отмечает газета «Известия».
«Могут заминировать даже детские игрушки, чтобы потом, когда народ заедет, кто-нибудь нашел свою старую свою игрушку, поднял, и произошла детонация. Минируют все, на что фантазии хватает», - рассказал старший сапер с позывным «Красавчик».
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, за минувшие выходные ВС РФ поразили военно-промышленные предприятия на Украине. Удар был нанесен оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками. В свою очередь, власти Киева, Одессы и Харькова сообщали о взрывах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Таким образом, за последние несколько дней российским Минобороны сообщалось о ряде крупных ударов по объектам на Украине. Так, 23 мая был нанесен групповой ракетный удар с использованием «Искандера» по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, и по складу контейнеров в этом порту. В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также по центру радиотехнической разведки и позициям комплекса ПВО Patriot. В ночь на 25 мая - удар оружием морского, воздушного и наземного базирования и беспилотниками по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятиям, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.
К слову, в Ростехе заявили, что ВСУ бессильны против ракетного комплекса «Искандер». Там отметили, что ракета движется по сложной траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет.
Сегодня утром в Минобороны Росси отчитались о срыве ротации военнослужащих ВСУ на Южнодонецком направлении, отмечает «Свободная пресса».
«Операторы БПЛА группировки войск „Восток“ нанесли серию точных ударов по вражеской технике на Южнодонецком направлении. В момент ротации личного состава ВСУ была поражена автомобильная техника, на которой противник осуществлял переброску бойцов между позициями… В результате техника уничтожена, а попытка ротации сорвана», - сообщили в МО РФ.
САМЫЙ КРУПНЫЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
Накануне в Минобороны России сообщили о завершении самого крупного обмена военнопленными с начала спецоперации по формуле «1000 на 1000», напоминает телеканал РЕН ТВ. В ведомстве добавили, что обмен состоялся с 23 по 25 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, которые были достигнуты 16 мая на переговорах в Стамбуле. Вчера была завершена третья часть обмена, и российской стороне были переданы 303 военнослужащих, находившихся в украинском плену. Сейчас они прибыли в Белоруссию, и скоро их доставят в Россию для лечения и реабилитации. В свою очередь Киев в этот день получил 303 пленных.
По словам замминистра обороны России Александра Фомина, в Россию за три дня были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000», Москва будет готова передать Киеву документ с условиями урегулирования конфликта, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru