Сдают нервы? Трамп раскритиковал Путина и Зеленского

К слову, у президентов двух стран сложились несколько напряженные отношения. Например, Трамп в феврале называл Зеленского «диктатором без выборов», так как полномочия украинского лидера истекли год назад, а в конце зимы они поспорили в Белом доме, что привело к ухудшению отношений США и Украины.



Ранее Трамп высказал критику и в адрес президента России Владимира Путина из-за продолжения спецоперации на Украине. По словам американского лидера, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось».

По данным немецкой газеты Zeit, Трамп готов на завершение конфликта на Украине даже с потерями для Киева.

«Трамп хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина», - говорится в публикации издания.